Иван Салихов - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Салихов
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 2007 (17 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Иван
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Салихов
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 2007 (17 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 68'
|Балтика (мол)
|4:2
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|63' -90'
|Чертаново (Москва)
|5:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|01.07.2024
|1' -79'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Динамо Вг (Вологда)
|57'
|25.06.2024
|Был в запасе
|Динамо-2 (Москва)
|1:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|19.06.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|2:1
|Леон Сатурн (Раменское)
|13.06.2024
|1' -79'
|Иркутск (Иркутск)
|2:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|07.06.2024
|1' -78'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|68'
|01.06.2024
|78' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Балтика-БФУ (Калининград)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)