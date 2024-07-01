Дмитрий Никитин - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Никитин
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 2006 (17 лет)
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Никитин
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Балтика (мол)
|4:2
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 16 тур
|59' 80'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|84' -90'
|Чертаново (Москва)
|5:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|01.07.2024
|85' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Динамо Вг (Вологда)