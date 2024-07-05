Максим Мухин - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Мухин
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 августа 2005 (18 лет)
|Имя
|Максим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Мухин
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 августа 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.07.2024
|1' -557'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)