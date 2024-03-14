Валентин Уваров - статистика
#75 | Нападающий
|Имя
|Валентин
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Уваров
|Команда
|Сочи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 2005 (19 лет)
|Имя
|Валентин
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Уваров
|Команда
|Сочи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2024
|Был в запасе
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|03.05.2024
|Был в запасе
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:2
|Балтика (мол) (Калининград)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Сочи (мол) (Сочи)
|0:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|14.03.2024
|87' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Сочи (мол) (Сочи)