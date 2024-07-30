Данил Надыршин - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Данил
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Надыршин
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 2004 (20 лет)
|Имя
|Данил
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Надыршин
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2024
|58' -90'
|2DROTS (Москва)
|1:0
|Строгино (Москва)