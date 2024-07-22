Kamil Cybulski - статистика
#78 | Полузащитник
|Имя
|Kamil Cybulski
|Команда
|Видзев
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Kamil Cybulski
|Команда
|Видзев
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Погонь
|2:0
|Видзев
|Польша. Экстракласа, 5 тур
|11.08.2024
|64' - 90'
|Видзев
|0:0
|Шленск
|Польша. Экстракласа, 4 тур
|05.08.2024
|1' - 63'
|Краковия
|1:3
|Видзев
|Польша. Экстракласа, 3 тур
|27.07.2024
|1' - 80'
|Видзев
|2:1
|Лех
|Польша. Экстракласа, 2 тур
|22.07.2024
|1' - 62'
|Сталь
|1:1
|Видзев
|Польша. Экстракласа, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч