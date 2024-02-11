Tim Hoffmann - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Tim Hoffmann
|Команда
|Эрцгебирге
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Tim Hoffmann
|Команда
|Эрцгебирге
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Эрцгебирге
|1:3
|Боруссия М
|Германия. Кубок, 1/32 финала
|45'
|10.08.2024
|1' - 90'
|Оснабрюк
|0:2
|Эрцгебирге
|Германия. Третья Лига, 2 тур
|03.08.2024
|1' - 90'
|Эрцгебирге
|2:1
|Ганновер 96 II
|Германия. Третья Лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Герта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|Был в запасе
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|4:2
|Герта (Берлин)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|01.03.2024
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|2:2
|Хольштайн (Киль)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:1
|Герта (Берлин)
|11.02.2024
|67' -90'
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|1:2
|Герта (Берлин)