Mihajlo Terzic - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Mihajlo Terzic
|Команда
|Раднички
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Mihajlo Terzic
|Команда
|Раднички
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.08.2024
|Был в запасе
|Раднички
|3:1
|Напредак
|Сербия. Суперлига, 4 тур
|04.08.2024
|Был в запасе
|Раднички 1923
|4:0
|Раднички
|Сербия. Суперлига, 3 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Раднички
|1:0
|ТСЦ Бачка Топола
|Сербия. Суперлига, 2 тур
|20.07.2024
|Был в запасе
|Чукарички
|2:0
|Раднички
|Сербия. Суперлига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч