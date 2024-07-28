Pàl Boldizsar Helmich - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Pàl Boldizsar Helmich
|Команда
|Кечкемет
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Pàl Boldizsar Helmich
|Команда
|Кечкемет
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.08.2024
|Был в запасе
|Кечкемет
|1:1
|Дебрецен
|Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
|03.08.2024
|1' - 90'
|Ференцварош
|1:0
|Кечкемет
|Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Кечкемет
|0:0
|Фехервар
|Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
|Команда
|И
|Г
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч