Patryk Kusztal - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Patryk Kusztal
|Команда
|Заглембе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Patryk Kusztal
|Команда
|Заглембе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 69'
|Заглембе
|0:1
|Лех
|Польша. Экстракласа, 5 тур
|11.08.2024
|71' - 90'
|Лехия
|1:1
|Заглембе
|Польша. Экстракласа, 4 тур
|02.08.2024
|Был в запасе
|Заглембе
|1:0
|Пуща
|Польша. Экстракласа, 3 тур
|28.07.2024
|78' - 90'
|Заглембе
|2:2
|Погонь
|Польша. Экстракласа, 2 тур
|20.07.2024
|Был в запасе
|Легия
|2:0
|Заглембе
|Польша. Экстракласа, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч