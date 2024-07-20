Sava Pribaković - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Sava Pribaković
|Команда
|Младост
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Sava Pribaković
|Команда
|Младост
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Нови Пазар
|0:1
|Младост
|Сербия. Суперлига, 5 тур
|03.08.2024
|Был в запасе
|Младост
|2:1
|Единство
|Сербия. Суперлига, 3 тур
|27.07.2024
|Был в запасе
|Црвена Звезда
|2:1
|Младост
|Сербия. Суперлига, 2 тур
|20.07.2024
|Был в запасе
|Младост
|1:2
|ОФК
|Сербия. Суперлига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч