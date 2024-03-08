Павел Шалимов - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Шалимов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 2006 (18 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Павел
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Шалимов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 2006 (18 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|71' - 90'
|Пари НН (мол)
|0:8
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|71' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:8
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|05.07.2024
|85' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:5
|Чертаново (мол) (Москва)
|21.06.2024
|66' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|17.05.2024
|87' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|08.03.2024
|87' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)