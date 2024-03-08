Данила Ефимов - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Данила
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ефимов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 2005 (19 лет)
|Имя
|Данила
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ефимов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.06.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|15.03.2024
|85' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|08.03.2024
|90' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)