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    Дмитрий Павлов - статистика

    #91 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Витальевич
    Фамилия Павлов
    Команда Сочи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 февраля 2005 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 1' - 90' Краснодар (мол) 1:0 Сочи (мол) Россия. МФЛ, 16 тур
    77'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак М (мол) 12 0 2 1 0
    Сочи (мол) 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:0 Сочи (мол) (Сочи)
    77'
    19.07.2024 1' -90' Сочи (мол) (Сочи) 3:0 Локомотив (мол) (Москва)
    12.07.2024 61' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Сочи (мол) (Сочи)
    71'
    05.07.2024 89' -90' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 0:4 Сочи (мол) (Сочи)
    28.06.2024 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    83'
    21.06.2024 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:4 Спартак М (мол) (Москва)
    90'
    17.05.2024 1' -90' Сочи (мол) (Сочи) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    10.05.2024 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 5:0 Мастер-Сатурн (Егорьевск)
    03.05.2024 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:1 Спартак М (мол) (Москва)
    26.04.2024 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:0 Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
    73'
    19.04.2024 1' -90' Балтика (мол) (Калининград) 3:1 Спартак М (мол) (Москва)
    12.04.2024 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:0 Строгино (мол) (Москва)
    05.04.2024 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    29.03.2024 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Локомотив (мол) (Москва)
    15.03.2024 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    08.03.2024 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:0 Сочи (мол) (Сочи)
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