Дмитрий Павлов - статистика
#91 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 2005 (19 лет)
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Краснодар (мол)
|1:0
|Сочи (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|77'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|12
|0
|2
|1
|0
|Сочи (мол)
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:0
|Сочи (мол) (Сочи)
|77'
|19.07.2024
|1' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|3:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|12.07.2024
|61' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|71'
|05.07.2024
|89' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|0:4
|Сочи (мол) (Сочи)
|28.06.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|83'
|21.06.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:4
|Спартак М (мол) (Москва)
|90'
|17.05.2024
|1' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|10.05.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|03.05.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|26.04.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|73'
|19.04.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.03.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.03.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Сочи (мол) (Сочи)