Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Мирас Оматай - статистика

Елимай
30 июня 2004 (22), Алматы
#8 | Полузащитник
176 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
2 : 1
12.09.2026
Жетысу
85' - 90'
88'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
8
0
0
2
0
Елимай
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
2 : 1
12.09.2026
Жетысу
85' - 90'
88'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Елимай
0 : 2
31.08.2026
Кайрат
82' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Елимай
3 : 1
09.08.2026
Иртыш
89' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Женис
0 : 0
02.08.2026
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Елимай
1 : 1
26.07.2026
Кайсар
84' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Иртыш
2 : 2
16.05.2026
Елимай
1' - 45'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол
1 : 0
09.05.2026
Иртыш
74' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Иртыш
0 : 1
02.05.2026
Кайрат
1' - 60'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Актобе
1 : 0
25.04.2026
Иртыш
1' - 46'
19'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Иртыш
1 : 2
18.04.2026
Жетысу
69' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Окжетпес
2 : 1
12.04.2026
Иртыш
69' - 90'
83'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
2 : 2
20.03.2026
Иртыш
1' - 61'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
2 : 2
07.03.2026
Иртыш
1' - 85'
Главные новости
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
3
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+