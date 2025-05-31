Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ozan Demirbag - статистика

Завершил карьеру
#60 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Адана Демирспор
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
3 : 1
27.04.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Адана Демирспор
0 : 1
19.04.2025
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Эюпспор
6 : 0
14.04.2025
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Адана Демирспор
0 : 2
04.04.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
5 : 1
29.03.2025
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Самсунспор
3 : 2
09.03.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Адана Демирспор
0 : 0
01.03.2025
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Аланьяспор
3 : 2
23.02.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Адана Демирспор
1 : 1
14.02.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Галатасарай
3 : 0
09.02.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Адана Демирспор
3 : 5
02.02.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Ризеспор
3 : 2
26.01.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Адана Демирспор
0 : 4
19.01.2025
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
1 : 0
12.01.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Адана Демирспор
0 : 1
04.01.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Хатайспор
1 : 3
23.12.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Адана Демирспор
2 : 1
16.12.2024
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Гезтепе
3 : 1
07.12.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
0 : 1
30.11.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Трабзонспор
5 : 0
25.11.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Адана Демирспор
0 : 1
09.11.2024
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
2 : 4
25.10.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Адана Демирспор
1 : 3
06.10.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 5
31.08.2024
Галатасарай
Был в запасе
Главные новости
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
3
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+