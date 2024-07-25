Mario Simut - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Mario Simut
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Mario Simut
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|Был в запасе
|Фехервар
|1:1
|Залаэгерсег
|Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
|14.08.2024
|Был в запасе
|Фехервар
|0:2
|Омония
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|11.08.2024
|Был в запасе
|Уйпешт
|4:1
|Фехервар
|Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
|08.08.2024
|Был в запасе
|Омония
|1:0
|Фехервар
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|03.08.2024
|90' - 90'
|Фехервар
|2:1
|Дьошдьер
|Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
|31.07.2024
|Был в запасе
|Фехервар
|0:0
|Сумгаит
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|28.07.2024
|Был в запасе
|Кечкемет
|0:0
|Фехервар
|Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
|25.07.2024
|Был в запасе
|Сумгаит
|1:2
|Фехервар
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч