Balazs Vogyicska - статистика
#88 | Нападающий
|Имя
|Balazs Vogyicska
|Команда
|Залаэгерсег
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Balazs Vogyicska
|Команда
|Залаэгерсег
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|Был в запасе
|Фехервар
|1:1
|Залаэгерсег
|Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
|10.08.2024
|Был в запасе
|Залаэгерсег
|3:1
|Пакш
|Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
|04.08.2024
|Был в запасе
|Академия Пушкаша
|2:1
|Залаэгерсег
|Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
|26.07.2024
|Был в запасе
|Залаэгерсег
|0:1
|МТК
|Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч