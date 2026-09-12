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Нидерланды. Эредивизие
Команды
НЕК
Тьяррон Чери
Статистика
€ 400 тыс
Тьяррон Чери - статистика
НЕК
4 июня 1988 (38)
#9 | Полузащитник
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Камбур
3 : 0
12.09.2026
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
2 : 2
08.09.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НЕК
1 : 3
05.09.2026
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Зволле
1 : 3
29.08.2026
НЕК
1' - 90'
5, 23'
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
25.08.2026
НЕК
1' - 46'
Лига чемпионов, 4 раунд
НЕК
1 : 3
19.08.2026
Буде-Глимт
1' - 82'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
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Турция. Суперлига 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
25.08.2026
НЕК
1' - 46'
Лига чемпионов, 4 раунд
НЕК
1 : 3
19.08.2026
Буде-Глимт
1' - 82'
Лига чемпионов, 3 раунд
НЕК
2 : 1
11.08.2026
Олимпиакос
1' - 120'
Лига чемпионов, 3 раунд
Олимпиакос
0 : 0
04.08.2026
НЕК
1' - 90'
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