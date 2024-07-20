Сергей Грибов - статистика
#97 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Грибов
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Грибов
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|Был в запасе
|Факел
|1:2
|Акрон
|Россия. Кубок, 2 тур
|10.08.2024
|Был в запасе
|Оренбург
|2:2
|Акрон
|Россия. Премьер-лига, 4 тур
|03.08.2024
|63' - 90'
|Акрон
|0:2
|Динамо
|Россия. Премьер-лига, 3 тур
|30.07.2024
|46' - 90'
|Рубин
|4:0
|Акрон
|Россия. Кубок, 1 тур
|27.07.2024
|1' - 62'
|Факел
|0:2
|Акрон
|Россия. Премьер-лига, 2 тур
|48'
|20.07.2024
|82' - 90'
|Локомотив
|3:2
|Акрон
|Россия. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Акрон (Тольятти)
|30.07.2024
|46' -90'
|Рубин (Казань)
|4:0
|Акрон (Тольятти)