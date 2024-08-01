Даниил Райхман - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Райхман
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Райхман
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|8:1
|Коломна (Коломна)