Кадыргали Симбаев - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Кадыргали
|Отчество
|Аманжолович
|Фамилия
|Симбаев
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|198
|Имя
|Кадыргали
|Отчество
|Аманжолович
|Фамилия
|Симбаев
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|198
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|1' -19'
|Амкал (Москва)
|8:1
|Коломна (Коломна)