Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роб Виларт - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Роб
    Фамилия Виларт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 декабря 1978 (44 года)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Твенте 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2008 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 3:2 Твенте (Энсхеде)
    23.10.2008 1' -90' Твенте (Энсхеде) 1:0 Расинг (Сантандер)
    • Читайте нас: 
    11