Артемий Осицын - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Артемий
|Отчество
|Никитович
|Фамилия
|Осицын
|Команда
|Квант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Обнинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Артемий
|Отчество
|Никитович
|Фамилия
|Осицын
|Команда
|Квант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Обнинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Квант
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2024
|1' -90'
|БроукБойз (Москва)
|1:1
(4:2)п
|Квант (Обнинск)
|204'