Виталий Мельников - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Мельников
|Команда
|Квант
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Мельников
|Команда
|Квант
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Квант
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2024
|1' -90'
|БроукБойз (Москва)
|1:1
(4:2)п
|Квант (Обнинск)