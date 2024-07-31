Данил Садовский - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Данил
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Садовский
|Команда
|Квант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Обнинск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 2002 (21 год)
|Рост
|176
|Имя
|Данил
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Садовский
|Команда
|Квант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Обнинск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 2002 (21 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Квант
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2024
|1' -70'
|БроукБойз (Москва)
|1:1
(4:2)п
|Квант (Обнинск)