Benjamín García - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Benjamín García
|Команда
|Атлетико Грау
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Benjamín García
|Команда
|Атлетико Грау
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Сьенсиано
|1:0
|Атлетико Грау
|Перу. Лига 1, 7 тур
|11.08.2024
|Был в запасе
|Атлетико Грау
|1:1
|Спортинг Кристал
|Перу. Лига 1, 6 тур
|04.08.2024
|Был в запасе
|АДТ
|1:2
|Атлетико Грау
|Перу. Лига 1, 5 тур
|31.07.2024
|Был в запасе
|Атлетико Грау
|3:0
|Комерсиантес Унидос
|Перу. Лига 1, 4 тур
|21.07.2024
|Был в запасе
|Атлетико Грау
|1:1
|Университарио
|Перу. Лига 1, 2 тур