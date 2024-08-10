Reece Hall - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Reece Hall
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Reece Hall
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.08.2024
|1' - 90'
|Флитвуд
|2:1
|Вест Бромвич
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:3
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|1' -90'
|Флитвуд (Флитвуд)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)