Luis Garcia - статистика
#28 | Вратарь
|Имя
|Luis Garcia
|Команда
|Комерсиантес Унидос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Luis Garcia
|Команда
|Комерсиантес Унидос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|Был в запасе
|Комерсиантес Унидос
|1:1
|УТ де Кахамарка
|Перу. Лига 1, 7 тур
|03.08.2024
|Был в запасе
|Комерсиантес Унидос
|0:3
|Альянса
|Перу. Лига 1, 5 тур
|31.07.2024
|Был в запасе
|Атлетико Грау
|3:0
|Комерсиантес Унидос
|Перу. Лига 1, 4 тур
|26.07.2024
|Был в запасе
|Комерсиантес Унидос
|2:1
|Карлос Маннуччи
|Перу. Лига 1, 3 тур
|20.07.2024
|Был в запасе
|Депортиво Лос Чанкас
|2:0
|Комерсиантес Унидос
|Перу. Лига 1, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч