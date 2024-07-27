Rodrigo Salinas - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Rodrigo Salinas
|Команда
|Депортиво Лос Чанкас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Rodrigo Salinas
|Команда
|Депортиво Лос Чанкас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|79' - 90'
|Депортиво Лос Чанкас
|1:1
|Карлос Маннуччи
|Перу. Лига 1, 7 тур
|10.08.2024
|Был в запасе
|Спорт Бойз
|2:1
|Депортиво Лос Чанкас
|Перу. Лига 1, 6 тур
|04.08.2024
|Был в запасе
|Сьенсиано
|0:0
|Депортиво Лос Чанкас
|Перу. Лига 1, 5 тур
|31.07.2024
|84' - 90'
|Депортиво Лос Чанкас
|3:3
|Спортинг Кристал
|Перу. Лига 1, 4 тур
|27.07.2024
|82' - 90'
|АДТ
|2:1
|Депортиво Лос Чанкас
|Перу. Лига 1, 3 тур
|Команда
|И
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|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч