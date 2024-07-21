Jorge Rios - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Jorge Rios
|Команда
|Спорт Бойз
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jorge Rios
|Команда
|Спорт Бойз
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 46'
|Универсидад Сесар Вальехо
|2:2
|Спорт Бойз
|Перу. Лига 1, 7 тур
|10.08.2024
|1' - 78'
|Спорт Бойз
|2:1
|Депортиво Лос Чанкас
|Перу. Лига 1, 6 тур
|06.08.2024
|60' - 90'
|Куско
|3:1
|Спорт Бойз
|Перу. Лига 1, 5 тур
|30.07.2024
|1' - 46'
|Спорт Бойз
|2:0
|Сьенсиано
|Перу. Лига 1, 4 тур
|24'
|27.07.2024
|1' - 60'
|Депортиво Гарсиласо
|2:0
|Спорт Бойз
|Перу. Лига 1, 3 тур
|21.07.2024
|1' - 75'
|Спортинг Кристал
|4:0
|Спорт Бойз
|Перу. Лига 1, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч