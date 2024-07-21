Renato Espinosa - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Renato Espinosa
|Команда
|Альянса Атлетико
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Renato Espinosa
|Команда
|Альянса Атлетико
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|1' - 66'
|Альянса Атлетико
|1:1
|Куско
|Перу. Лига 1, 7 тур
|37'
|10.08.2024
|1' - 57'
|Депортиво Гарсиласо
|0:1
|Альянса Атлетико
|Перу. Лига 1, 6 тур
|05.08.2024
|70' - 90'
|Альянса Атлетико
|1:1
|Спорт Уанкайо
|Перу. Лига 1, 5 тур
|01.08.2024
|70' - 90'
|УТ де Кахамарка
|1:1
|Альянса Атлетико
|Перу. Лига 1, 4 тур
|25.07.2024
|71' - 90'
|Альянса Атлетико
|3:1
|Мельгар
|Перу. Лига 1, 3 тур
|90'
|21.07.2024
|1' - 74'
|Альянса
|2:0
|Альянса Атлетико
|Перу. Лига 1, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч