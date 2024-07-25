Joel Pinto - статистика
#88 | Вратарь
|Имя
|Joel Pinto
|Команда
|Спорт Уанкайо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Joel Pinto
|Команда
|Спорт Уанкайо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Унион Комерсио
|0:1
|Спорт Уанкайо
|Перу. Лига 1, 7 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Спорт Уанкайо
|1:1
|Университарио
|Перу. Лига 1, 6 тур
|30.07.2024
|1' - 90'
|Спорт Уанкайо
|1:0
|Универсидад Сесар Вальехо
|Перу. Лига 1, 4 тур
|25.07.2024
|1' - 90'
|Куско
|3:0
|Спорт Уанкайо
|Перу. Лига 1, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч