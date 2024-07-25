Matías Pérez García - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Matías Pérez García
|Команда
|Спорт Уанкайо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Matías Pérez García
|Команда
|Спорт Уанкайо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.08.2024
|Был в запасе
|Спорт Уанкайо
|1:1
|Университарио
|Перу. Лига 1, 6 тур
|05.08.2024
|Был в запасе
|Альянса Атлетико
|1:1
|Спорт Уанкайо
|Перу. Лига 1, 5 тур
|30.07.2024
|Был в запасе
|Спорт Уанкайо
|1:0
|Универсидад Сесар Вальехо
|Перу. Лига 1, 4 тур
|25.07.2024
|1' - 61'
|Куско
|3:0
|Спорт Уанкайо
|Перу. Лига 1, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч