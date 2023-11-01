Рубен Бовер - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Бовер
|Команда
|ФК Андорра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1992 (32 года)
|Рост
|178
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Бовер
|Команда
|ФК Андорра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1992 (32 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Андорра
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2023
|23' -63'
|Атлетико Асторга (Асторга)
|1:0
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)