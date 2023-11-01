Элади Соррилья - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Элади
|Фамилия
|Соррилья
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июля 1990 (34 года)
|Рост
|176
|Имя
|Элади
|Фамилия
|Соррилья
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июля 1990 (34 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тенерифе
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2023
|1' -124'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:3
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|48'
|01.11.2023
|1' -83'
|Компостела (Сантьяго-де-Компостела)
|0:1
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)