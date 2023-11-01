Айтор Санц - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Айтор
|Фамилия
|Санц
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 1984 (39 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Айтор
|Фамилия
|Санц
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 1984 (39 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тенерифе
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.01.2024
|1' -121'
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|0:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|08.01.2024
|1' -88'
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|2:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|29'
|06.12.2023
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:3
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|01.11.2023
|1' -90'
|Компостела (Сантьяго-де-Компостела)
|0:1
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|36'