Муслим Гамидов - статистика
#58 | Нападающий
|Имя
|Муслим
|Отчество
|Эльданиз оглы
|Фамилия
|Гамидов
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Муслим
|Отчество
|Эльданиз оглы
|Фамилия
|Гамидов
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|14.04.2024
|76' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:4
|Балтика-БФУ (Калининград)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:1
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)