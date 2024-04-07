Арсений Зигангиров - статистика
#48 | Защитник
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Родионович
|Фамилия
|Зигангиров
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 2002 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Родионович
|Фамилия
|Зигангиров
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 2002 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|1' -58'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|07.04.2024
|1' -59'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:1
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)