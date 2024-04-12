Николай Балабанов - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Балабанов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Николай
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Балабанов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|46' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:3
|Чертаново (мол) (Москва)
|28.06.2024
|1' -67'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|21.06.2024
|1' -54'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|37'
|17.05.2024
|64' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|03.05.2024
|76' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|86'
|26.04.2024
|68' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2024
|61' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)