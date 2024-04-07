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    Семен Пучков - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Семен
    Отчество Владимирович
    Фамилия Пучков
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 ноября 2002 (21 год)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 1' -90' Химки (Химки) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    18.05.2024 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 0:2 Енисей (Красноярск)
    12.05.2024 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    08.05.2024 Был в запасе Сокол (Саратов) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.05.2024 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 1:2 Торпедо (Москва)
    29.04.2024 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 0:0 Динамо Мх (Махачкала)
    24.04.2024 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    20.04.2024 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    13.04.2024 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 0:0 Акрон (Тольятти)
    07.04.2024 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 3:0 Кубань (Краснодар)
    31.03.2024 Был в запасе Алания (Владикавказ) 1:2 Черноморец (Новороссийск)
    03.03.2024 Был в запасе Арсенал (Тула) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
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