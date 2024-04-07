Семен Пучков - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Семен
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Пучков
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 ноября 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Семен
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Пучков
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 ноября 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|08.05.2024
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|29.04.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Динамо Мх (Махачкала)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|20.04.2024
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Кубань (Краснодар)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:2
|Черноморец (Новороссийск)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)