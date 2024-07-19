Джон Айредейл - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Айредейл
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сидней
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1999 (25 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Айредейл
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сидней
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1999 (25 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|46' - 90'
|Ольборг
|0:4
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 5 тур
|12.08.2024
|1' - 59'
|Виборг
|2:3
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 4 тур
|03.08.2024
|1' - 64'
|Мидтьюлланд
|2:0
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 3 тур
|28.07.2024
|1' - 90'
|Ольборг
|2:1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|46' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:4
|Брондбю (Бреннбю)
|12.08.2024
|1' -59'
|Виборг (Виборг)
|2:3
|Ольборг (Ольборг)
|03.08.2024
|1' -64'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|28.07.2024
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|2:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|19.07.2024
|1' -46'
|Нордшелланд (Фарум)
|3:0
|Ольборг (Ольборг)