Stefan Bana - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Stefan Bana
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Stefan Bana
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 69'
|Университатя
|5:1
|Глория Бузэу
|Румыния. Лига I, 6 тур
|45'
|11.08.2024
|Был в запасе
|Сепси
|1:2
|Университатя
|Румыния. Лига I, 5 тур
|04.08.2024
|46' - 90'
|Университатя
|0:0
|Петролул
|Румыния. Лига I, 4 тур
|01.08.2024
|Был в запасе
|Университатя
|3:2
|Марибор
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|28.07.2024
|73' - 90'
|ЧФР Клуж
|0:2
|Университатя
|Румыния. Лига I, 3 тур
|25.07.2024
|Был в запасе
|Марибор
|2:0
|Университатя
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|20.07.2024
|1' - 72'
|Университатя
|4:2
|УТА Арад
|Румыния. Лига I, 2 тур
|58'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч