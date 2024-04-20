Jeremiah Streng - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Jeremiah Streng
|Команда
|СИК
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Jeremiah Streng
|Команда
|СИК
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|46' - 90'
|Интер
|3:0
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 20 тур
|12.08.2024
|68' - 90'
|СИК
|3:1
|ВПС
|Финляндия. Вейккауслига, 19 тур
|04.08.2024
|46' - 90'
|КуПС
|2:1
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 18 тур
|57' 48'
|27.07.2024
|Был в запасе
|СИК
|2:3
|Лахти
|Финляндия. Вейккауслига, 17 тур
|21.07.2024
|72' - 90'
|Мариехамн
|0:1
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Асколи
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:1
|Пиза (Пиза)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|01.05.2024
|82' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Козенца (Козенца)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Тернана (Терни)
|0:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|20.04.2024
|78' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Модена (Модена)
|13.04.2024
|76' -90'
|Циттаделла (Циттаделла)
|0:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|01.04.2024
|1' -61'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|17'
|17.03.2024
|1' -72'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|4:1
|Лекко (Лекко)
|11.03.2024
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|27.02.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:1
|Брешиа (Брешиа)
|24.02.2024
|46' -59'
|Феральписало (Сало)
|0:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|48'
|16.02.2024
|65' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Кремонезе (Кремона)
|10.02.2024
|1' -70'
|Катанцаро (Катанцаро)
|3:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|04.02.2024
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|27.01.2024
|66' -90'
|Комо (Комо)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|76'
|21.01.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:2
|Бари (Бари)