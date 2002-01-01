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Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Футбольные стадионы
Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024-2025 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Аль-Авивал
Эр-Рияд
25 000
2
Кинг Абдулла Спортс Сити
Джидда
62 241
3
Ясим Бин Хамад
Доха
15 000
4
Хазза бин Зайед
Аль-Айн
25 053
5
Миллий
Ташкент
34 000
6
Национальный стадион Бахрейна
Риффа
24 000
7
Сайтама Стэдиум 2002
Сайтама
63 700
8
Ахмад бин Али
Эр-Райян
50 000
9
Аль Тумама
Доха
40 000
10
им. Долона Омурзакова
Бишкек
20 000
11
Азади Стэдиум
Тегеран
100 000
12
Аль-Нахян
Абу-Даби
12 000
13
Фуладшахр
Фуладшахр
20 000
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