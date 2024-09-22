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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вернаму - Вестерос
Вернаму - Вестерос: обзор матча 22 сентября 2024
Вернаму
22.09.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
2 : 0
Завершен
Вестерос
38'
L. Le Roux
43'
V. Larsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вернаму - Вестерос
90'
+5
Желтая карточка
M. Linday
Замена
H. Nässtrom
️️️️
W.
90'
Замена
S. Thern
️️️️
Ф. Аджей
74'
Замена
F. Winsth
️️️️
A. Lohikangas
74'
72'
Замена
P. Ribeiro
️️️️
Ф. Сманд
Замена
M. Bustos
️️️️
Г. Энгвалль
66'
Замена
A. Zeljkovic
️️️️
J. Samuel Kalu
66'
65'
Замена
V. Granath
️️️️
И. Диабате
65'
Замена
S. Johansson
️️️️
M. Larsson
46'
Замена
M. Linday
️️️️
A. Warneryd
ГОЛ! 2:0!
V. Larsson
Пас отдал
J. Samuel Kalu
43'
ГОЛ! 1:0!
L. Le Roux
Пас отдал
J. Samuel Kalu
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вернаму
12
Виктор Андерссон
ВР
2
Victor Larsson
(К)
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
24
Emin Grozdanic
ЦЗ
22
Самюэль Котто
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
18
Luke Le Roux
ЦП
5
Wenderson
ЦП
28
Фрэнк Аджей
ЦП
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Вестерос
1
Anton Fagerström
ВР
2
Gustav Granath
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
18
Фредерик Нсабиюмва
(К)
ЦЗ
8
Daniel Ask
ЦП
24
Max Larsson
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Вернаму
31
Alvar Rosander
ВР
2
Johan Rapp
ЦЗ
20
Freddy Winsth
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
22
Simon Thern
ЦП
19
Marco Bustos
ЦФ
7
Carl Johansson
ЦФ
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
Вестерос
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
7
Pedro Ribeiro
ЦП
16
Marcus Linday
ЦП
6
Simon Johansson
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
12
Viktor Granath
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
3-2-3-2
12
Андерссон
24
22
Котто
16
15
2
18
5
28
Аджей
9
Энгвалль
9
4-4-2
1
5
4
Сманд
18
Нсабиюмва
2
24
19
29
8
7
8
Диабате
16
20
20
16
5
25
25
5
28
Аджей
22
22
28
Аджей
9
Энгвалль
19
19
9
Энгвалль
9
23
23
9
4
Сманд
7
7
4
Сманд
29
16
16
29
24
6
6
24
8
Диабате
12
12
8
Диабате
Остались в запасе
Вернаму
Вестерос
31
Alvar Rosander
ВР
2
Johan Rapp
ЦЗ
7
Carl Johansson
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Остались в запасе
31
Alvar Rosander
ВР
2
Johan Rapp
ЦЗ
7
Carl Johansson
ЦФ
Остались в запасе
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Калле Карлссон
Статистика матча Вернаму - Вестерос
1
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
9
Нарушения
11
11
Офсайды
3
0
Количество передач
363
522
Сейвы
5
2
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
10
Матчи команд
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Finnvedsvallen, Varnamo
Посещаемость:
2908
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