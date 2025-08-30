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Расписание матчей
Англия. Кубок
-
- : обзор матча 30 августа 2025
30.08.2025, суббота, 17:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
3 : 4
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Англия. Кубок, 1/4 финала
Уэстон-супер-Маре
3 : 0
16.09.2025
Англия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
13.09.2025
Уэстон-супер-Маре
Англия. Кубок, 1/8 финала
3 : 4
30.08.2025
Англия. Кубок, 1/4 финала
Уэстон-супер-Маре
3 : 0
16.09.2025
Англия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
13.09.2025
Уэстон-супер-Маре
Англия. Кубок, 1/8 финала
3 : 4
30.08.2025
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