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Расписание матчей
Франция. Кубок
Шовиньи - Шартр
Шовиньи - Шартр: обзор матча 19 декабря 2021
Шовиньи
19.12.2021, воскресенье, 20:20
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Шартр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шовиньи - Шартр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шовиньи
Франция. Кубок, 1/32 финала
Монтре
2 : 1
21.12.2025
Шовиньи
Франция. Кубок, 1/64 финала
Шовиньи
4 : 3
29.11.2025
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шовиньи
0 : 3
02.01.2022
Марсель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шовиньи
2 : 1
19.12.2021
Шартр
Шартр
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шовиньи
2 : 1
19.12.2021
Шартр
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шартр
1 : 2
06.01.2018
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