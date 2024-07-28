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Расписание матчей
Боливия. Примера
Хорхе Вильстерманн - Роял Пари
Хорхе Вильстерманн - Роял Пари: обзор матча 28 июля 2024
Хорхе Вильстерманн
28.07.2024, воскресенье, 03:00
Боливия. Примера, группа D, 7 тур
2 : 0
Завершен
Роял Пари
23'
R. Amaral (П)
69'
A. Nahuelpán (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорхе Вильстерманн - Роял Пари
Замена
M. Chiatti
️️️️
R. Amaral
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:0!
A. Nahuelpán
69'
58'
Желтая карточка
H. Padilha
Желтая карточка
W. Saucedo
51'
Желтая карточка
A. Nahuelpán
46'
Желтая карточка
R. Amaral
46'
Замена
A. Nahuelpán
️️️️
J.
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
R. Amaral
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорхе Вильстерманн
1
Bruno Poveda
ВР
22
Widen Saucedo
ЦЗ
17
Marvin Bejarano
ЦЗ
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
8
Josué Mamani
ЦП
70
Rodrigo Amaral
ЦП
5
Santiago Echeverria
(К)
ЦП
9
Jefferson
ЦФ
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Роял Пари
13
Diego Méndez
ВР
97
Sergio Gil
ЦЗ
4
Manuel Bonilla
ЦЗ
29
Tobías Moriceau
ЦЗ
29
Hallysson Padilha
ЦЗ
32
Alexander Zurita Torrico
ЦЗ
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
23
Yosimar Quiñónes
ЦП
77
Thiago
(К)
ЦП
Главный тренер
Давид де ла Торре
Хорхе Вильстерманн
12
Lucas Salinas
ВР
15
Cristhian Machado
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
4
Martín Chiatti
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
21
Adrián Peña
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
19
Robson dos Santos
ЦП
37
Ariel Nahuelpán
ЦФ
7
Rudy Cardozo
ЦФ
Роял Пари
13
Israel Peña
ВР
27
Julio Cesar Perez
ЦЗ
8
Andrés Moreno
ЦП
12
Alexis Ribera
ЦП
6
Daniel Flores
ЦП
7
José Flores
ЦФ
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
3-4-2
1
22
17
18
18
70
5
8
3
Чумасеро
9
3-2-2
13
29
32
3
4
29
23
77
70
4
4
70
9
37
37
9
Остались в запасе
Хорхе Вильстерманн
Роял Пари
12
Lucas Salinas
ВР
15
Cristhian Machado
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
21
Adrián Peña
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
19
Robson dos Santos
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
13
Israel Peña
ВР
27
Julio Cesar Perez
ЦЗ
8
Andrés Moreno
ЦП
12
Alexis Ribera
ЦП
6
Daniel Flores
ЦП
7
José Flores
ЦФ
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Остались в запасе
12
Lucas Salinas
ВР
15
Cristhian Machado
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
21
Adrián Peña
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
19
Robson dos Santos
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
Остались в запасе
13
Israel Peña
ВР
27
Julio Cesar Perez
ЦЗ
8
Andrés Moreno
ЦП
12
Alexis Ribera
ЦП
6
Daniel Flores
ЦП
7
José Flores
ЦФ
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Главный тренер
Давид де ла Торре
Статистика матча Хорхе Вильстерманн - Роял Пари
3
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
314
261
Сейвы
2
4
Точность передач %
77
67
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 29 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 2
10.12.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Гуабира
6 : 3
07.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 27 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
04.12.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Аврора
1 : 0
01.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 25 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
23.11.2025
Ориенте Петролеро
Роял Пари
Боливия. Примера, 30 тур
Роял Пари
3 : 1
19.12.2024
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 29 тур
Гуабира
0 : 0
18.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 28 тур
Роял Пари
1 : 2
14.12.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
0 : 3
12.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 0
08.12.2024
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