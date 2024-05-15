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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Насьональ Потоси - Спортиво Триниденс
Насьональ Потоси - Спортиво Триниденс: обзор матча 15 мая 2024
Насьональ Потоси
15.05.2024, среда, 05:00
Копа Судамерикана, группа D, 5 тур
2 : 1
Завершен
Спортиво Триниденс
68'
S. Galindo
90+2'
W. Alvarez
29'
A. Pereira
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ Потоси - Спортиво Триниденс
Желтая карточка
J. Hoyos
90'
+7
Замена
L. Pavia
️️️️
S. Guerra
90'
+6
Замена
J. Andia
️️️️
S. Galindo
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
W. Alvarez
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
P. Arce
Желтая карточка
S. Galindo
81'
70'
Замена
P. Arce
️️️️
J. Roman
70'
Замена
A. Ruiz Diaz
️️️️
J. Vera
69'
Замена
J. Sinisterra
️️️️
A. Pereira
ГОЛ! 1:1!
S. Galindo
Пас отдал
S. Guerra
68'
46'
Замена
Ж. Флорес
️️️️
A. Canete
Замена
W. Alvarez
️️️️
G. Cristaldo
46'
44'
Желтая карточка
A. Canete
Замена
H. Leanos
️️️️
D. Mancilla
35'
Желтая карточка
O. Baldomar
31'
29'
ГОЛ! 0:1!
A. Pereira
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ Потоси
12
Saidt Mustafa
ВР
5
D. Mancilla
(К)
ЦЗ
21
Oscar Baldomar
ЦЗ
26
Edisson Restrepo
ЦЗ
2
Maximiliano Ortíz
ЦЗ
17
S. Galindo
ЦП
22
J. Hoyos
ЦП
17
S. Guerra
ЦП
20
M. Prost
ЦФ
9
F. Callejo
ЦФ
19
G. Cristaldo
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Спортиво Триниденс
17
W. Alonso
ЦЗ
3
D. Villalba
ЦЗ
23
C. Benitez
(К)
ЦЗ
22
J. Vera
ЦЗ
6
A. Canete
ЦЗ
6
Jorge Jara
ЦП
35
A. Pereira
ЦФ
Главный тренер
Хосе Арруа
Насьональ Потоси
25
Mauricio Adorno
ВР
14
O. Anez
ЦЗ
16
Andrés Torrico
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
32
Heber Leanos
ЦЗ
15
J. Andia
ЦП
7
Kevin Romay
ЦП
18
Pedro Azogue
ЦП
8
Luis Pavia
ЦП
15
Javier Guerra
ЦП
21
Miyhel Ortiz
ЦП
19
W. Alvarez
ЦФ
Спортиво Триниденс
25
Mauro Rodas
ВР
2
A. Ruiz Diaz
ЦЗ
8
L. De la Cruz
ЦЗ
14
Sergio Mendoza
ЦЗ
5
Жилберто Флорес
ЦЗ
29
T. Rayer
ЦП
33
C. Martinez
ЦП
32
J. Bonetto
ЦП
9
O. Gimenez
ЦФ
7
J. Sinisterra
ЦФ
4-3-3
12
5
26
2
21
17
22
17
19
9
20
3-2-1-1
23
22
6
17
3
6
35
17
15
15
17
5
32
32
5
17
8
8
17
19
19
19
19
29
29
22
2
2
22
35
7
7
35
6
5
Флорес
5
Флорес
6
Остались в запасе
Насьональ Потоси
Спортиво Триниденс
14
O. Anez
ЦЗ
25
Mauricio Adorno
ВР
16
Andrés Torrico
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
7
Kevin Romay
ЦП
18
Pedro Azogue
ЦП
15
Javier Guerra
ЦП
21
Miyhel Ortiz
ЦП
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
33
C. Martinez
ЦП
32
J. Bonetto
ЦП
8
L. De la Cruz
ЦЗ
9
O. Gimenez
ЦФ
25
Mauro Rodas
ВР
14
Sergio Mendoza
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Арруа
Остались в запасе
14
O. Anez
ЦЗ
25
Mauricio Adorno
ВР
16
Andrés Torrico
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
7
Kevin Romay
ЦП
18
Pedro Azogue
ЦП
15
Javier Guerra
ЦП
21
Miyhel Ortiz
ЦП
Остались в запасе
33
C. Martinez
ЦП
32
J. Bonetto
ЦП
8
L. De la Cruz
ЦЗ
9
O. Gimenez
ЦФ
25
Mauro Rodas
ВР
14
Sergio Mendoza
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Главный тренер
Хосе Арруа
Статистика матча Насьональ Потоси - Спортиво Триниденс
3
2
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
9
Офсайды
2
1
Количество передач
526
183
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
63
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
13
4
Матчи команд
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
- : -
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Насьональ Потоси
1 : 1
08.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Оруро
1 : 1
31.10.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Триниденс
- : -
29.11.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 20 тур
Олимпия
2 : 1
23.11.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Триниденс
3 : 0
09.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 18 тур
2 де Майо
0 : 0
03.11.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Триниденс
2 : 4
31.10.2026
Рубио Нью
Парагвай. Примера, 16 тур
Насьональ
0 : 1
24.10.2026
Спортиво Триниденс
Информация о матче
Главный судья:
Bryan Loayza, Ecuador
Стадион:
Estadio Victor Agustín Ugarte, Potosi
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